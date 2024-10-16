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Osimhen, devre arası ayrılmayacak

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Osimhen devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve Galatasaray'da başarılar istediğini söyledi.

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Osimhen, devre arası ayrılmayacak
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 9. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar milli arada hazırlıklarını sürdüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde yıldız futbolcu Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Victor Osimhen, Galatasaray'a gelme hikayesi, burada yaşadıkları ve sakatlığı hakkında açıklamalar yaptı.
"Buraya gelmek benim için ayrıcalık." diyen yıldız oyuncu, "Drogba da burada oynamıştı. Galatasaray taraftarının beni nasıl karşıladığını hatırladıkça mutlu oluyorum. Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Amacım bu yılı burada tamamlamak. Geleceğime ben karar veririm, başkalarının vermesini istemem." şeklinde konuştu.
Transfere nasıl ikna olduğunu anlatan Osimhen, "İlk konuşmalar geçince memnun değildim, 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım. O sırada Galatasaray'ın hocasıyla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Hem fubol olarak hem hoca olarak hem baba olarak. Sözleri beni derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyordum. Böyle bir takımda başarılar elde etmek benim için ikna oldum. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Önemli başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.
 
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