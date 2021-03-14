Oshan: Program yapmadım

Caner Oshan, “Henüz herhangi bir program yapmadım. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanının, devlet yetkilileri ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuca göre programımı belirleyeceğim.” açıklamasını yaptı

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, futbolsuz geçen günler ve yeni sezon programına yönelik açıklamalarda bulundu.

Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

“Futbolsuzluktan usandık ama henüz herhangi bir program yapmadım. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı bir tarih açıkladı. Ama o tarih net değildir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanının, devlet yetkilileri ile yapacağı görüşmeyi bekliyorum. Oradan çıkacak sonuca göre ben de programımı belirleyeceğim.

Sonuçta futbola katkı yapılacak mı? Yapılacaksa ne kadar yapılacak bunların durumuna göre Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu kesin açıklamayı yapacak.”

