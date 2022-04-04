Oshan: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

Necati KÜLAHLILAR
Nicosia Group Kıbrıs kupasında yarın küçük kaymaklı ile karşılaşacak Doğan Türk Birliği hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan yaptığı kısa açıklamada kupanın ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Küçük Kaymaklı maçından avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.
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