Ortaokullarda şampiyon İrsen Küçük Ortaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Ortaokullar arası Futbol Birinciliği sona erdi. Final karşılaşmasında Atatürk Stadı’nda mücadele eden İrsen Küçük Ortaokulu ile Şht. Turgut Ortaokulu oldu. Her iki takımında güzel mücadelesi sonunda İrsen Küçük Ortaokulu sahadan 1 – 0 galip ayrılarak şampiyon olurken, Şht. Turgut Ortaokulu ikinci, Lapta Yavuzlar Lisesi üçüncü, Polatpaşa Lisesi ise dördüncü oldular.