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Oraloğlu’nun zorlu sınavı

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Oraloğlu’nun zorlu sınavı
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Aksa Süper Lig’in 8. haftasında Miracle Değirmenlik Spor Kulübü zorlu bir karşılaşmada Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Maçın en dikkat çeken yanı, beş yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başarılı teknik direktör Ali Oraloğlu’nun, eski takımı Mağusa Türk Gücü’ne karşı sahaya çıkacak olması. Bu, Oraloğlu için duygusal ve anlamlı bir mücadele olacak.
Miracle Değirmenlik, Oraloğlu’nun liderliğinde Mağusa Türk Gücü maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Takım, büyük bir motivasyonla maça hazırlanırken, taraftarlar da bu özel karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
 
 
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