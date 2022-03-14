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Oraloğlu: Kolay bir maç olmayacak

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Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu maç öncesi açıklama yaparak sahaya turu geçmek için çıkacaklarını belirterek kolay bir maç olmayacağını bildiklerini vurguladı

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Oraloğlu: Kolay bir maç olmayacak
Necati KÜLAHLILAR
Nicosia Grup Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final rövanş mücadelesinde rakibiMesaryaile Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü hedefi olan kupayı kazanmak doğrultusunda çalışmalarını tamamladı.
Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu maç öncesi açıklama yaparak sahaya turu geçmek için çıkacaklarını belirterek kolay bir maç olmayacağını bildiklerini vurguladı.
Oraloğlu eksiklerine rağmen sahada oynayacak takımını turu geçecek güçte olduğunun altını çizerek “Maçta elimizden geleni yapacağız.Maçı kazanmak için herşeyi yapacağız.En iyi sonucualarak üst tura geçmek istiyoruz” dedi.
 
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