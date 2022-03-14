Oraloğlu: Kolay bir maç olmayacak

Necati KÜLAHLILAR
Nicosia Grup Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final rövanş mücadelesinde rakibiMesaryaile Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü hedefi olan kupayı kazanmak doğrultusunda çalışmalarını tamamladı.
Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu maç öncesi açıklama yaparak sahaya turu geçmek için çıkacaklarını belirterek kolay bir maç olmayacağını bildiklerini vurguladı.
Oraloğlu eksiklerine rağmen sahada oynayacak takımını turu geçecek güçte olduğunun altını çizerek “Maçta elimizden geleni yapacağız.Maçı kazanmak için herşeyi yapacağız.En iyi sonucualarak üst tura geçmek istiyoruz” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.