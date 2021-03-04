Oraloğlu: Aşılama yapılırsa problem kalmaz

Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, belirsizlik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.
Ali Oraloğlu’nunaçıklamaları şöyle:
“Pandemi sürecinde herşey yolunda giderse ve aşılama da yapılırsa, antrenmanlara başlanmaması için problem kalmaz.
Mağusa Türk Gücü olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonununbelirleyeceği kararlar doğrultusunda çalışmalara başlayacağız. Her şey yolunda giderse olarak Nisan ayında hafiften çalışmalara başlayacağız.Çalışmalarımız iki bölümde olacak. Hedefimiz olan Süper Kupanın oynanma tarihine kadar da çalışmalarımızı takım olarak sürdüreceğiz.
Ünal Kaya dışında Türkiye BAL’a giden futbolcumuz yoktur.Zaten teklifler futbolculara yapılır.Şu ana kadar da Ünal’dan başkası BAL’a gitmedi."
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