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Önet: Mevcut yerimizi koruyacağız

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Gönyeli teknik direktörü Serkan Önet, ligin ikinci devresinde de mevcut yerlerini korumak isteyen bir takım olarak hazır hale gelmek için çalıştıklarını vurguladı

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Önet: Mevcut yerimizi koruyacağız
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Gökhan KUZU
AKSA Süper Lig takımlarından Gönyeli ikinci devre çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Serkan Önet nezaretinde Salı günü itibariyle antrenmanlara başlayan Gönyeli dün 3. antrenmanını yaptı.
Gönyeli teknik direktörü Serkan Önet gazetemize yaptığı açıklamada ligin ikinci devresinde mevcut yerlerini korumayı planlayan bir takım olarak hazır hale gelmek için çalıştıklarını ifade etti.
13-15 Ocak tarihlerinde Acapulco Otel’de kamp yapacaklarını açıklayan Önet, 15 Ocak’ta Çetinkaya ve 22 Ocak’ta Dumlupınar olmak üzere 2 tane hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti.
Önet “Transfer çalışmalarımız var ama kesinleşen isim yok. Transfer sezonunu ve devre arasını en iyi şekilde geçirerek 2. yarıda yine zirveyi zorlayan bir Gönyeli için gerek biz teknik ekip, gerekse yönetim çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
 
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