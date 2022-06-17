Önem Fenercioğlu MTG Akademi kadrosunda

Mağusa Türk Gücü Akademisi kaleci antrenörü olarak Önem Fenercioğlu'nu teknik heyetine dahil etti.

MTG Akademisi büyümeye devam ediyor. Sarı yeşilliler, artan öğrenci sayısı sonrasında bünyesine bir antrenörü daha kattı.

Mağusa Türk Gücü Akademisi kaleci antrenörü olarak Önem Fenercioğlu'nu teknik heyetine dahil etti. Fenercioğlu, iki yıllık sözleşme imzaladı.

