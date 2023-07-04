Önce Değirmenlik’e, sonra Karşıyaka’ya imza attı

Geride kalan sezonu Türk Ocağı’nda geçiren tecrübeli oyuncu Ömer Gül yeni sezonda Miracle Karşıyaka forması giyecek.

Tecrübeli oyuncuyu bonservisli olarak Merit Alsancak Yeşilova’dan transfer eden Miracle Değirmenlik takımı, sonrasında ise Ömer’i süper ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka’ya kiraladı.

