Omonia ve Anorthosis, İstanbul yolcusu

Güney Kıbrıs'ı Avrupa Liglerinde temsil eden Omonia ve Anorthosis, Cuma gün İstanbul'a gidiyor.UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Omonia ilk maç 4-2 mağlup ettiği Antwerp'i elemesi halinde Avrupa Ligi kurasına, elenmesi halinde ise Konferans Ligi kurasına katılacak.Anorthosis ise Hapoel Be'er Şeva takımını elemesi halinde Konferans Ligi grupları kura çekimi için İstanbul'a gidecek.

