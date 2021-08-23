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Omonia ve Anorthosis, İstanbul yolcusu

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Omonia ve Anorthosis, İstanbul yolcusu
Güney Kıbrıs'ı Avrupa Liglerinde temsil eden Omonia ve Anorthosis, Cuma gün İstanbul'a gidiyor.UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.
Omonia ilk maç 4-2 mağlup ettiği Antwerp'i elemesi halinde Avrupa Ligi kurasına, elenmesi halinde ise Konferans Ligi kurasına katılacak.Anorthosis ise Hapoel Be'er Şeva takımını elemesi halinde Konferans Ligi grupları kura çekimi için İstanbul'a gidecek.
 
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