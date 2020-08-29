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Ömer yuvasına döndü

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Ömer yuvasına döndü
Merit Alsancak Yeşilova alt yapısından yetişen ve yıllardır birçok takımda başarıyla forma giyen Ömer Gül yetiştiği kulübe döndü.
Bonservisi Yenicami'de bulunan Ömer Gül geçtiğimiz sezon pandemi arasına kadar Göçmenköy'de forma giymişti.
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