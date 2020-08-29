Ömer Mormenekşe yolcusu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün kiralık listesine koyduğu başarılı futbolcu Ömer Albayrak, Mormenekşe'den teklif aldı.

Ömer, Mormenekşe ile prensipte anlaştı. Hamitköy ile Mormenekşe yönetimlerinin de anlaşmaları halinde bu transfer gerçekleşecek.