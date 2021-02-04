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Omar Elabdellaoui’nin lisansı askıya alındı

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Omar Elabdellaoui’nin lisansı askıya alındı
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Galatasaray'da sağ bek OmarElabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde OmarElabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.
 OmarElabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
 
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