Olimpiyat'ta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Halis Özkahya yönetti..

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle noktalandı.

Maçın açılış golü 30. dakikada El Kaabi ile konuk ekipten geldi.

Ev sahibi, bu golden 8 dakika sonra Pesic ile eşitliği yakaladı.

88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'Te Hedenstad, ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Atakaş Hatayspor'un 90+3'te bulduğu gol, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla 20 puana ulaşan Atakaş Hatayspor, maç fazlasıyla 2. sırada konumlandı.

Puanını 18'e yükselten Fatih Karagümrük de maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

