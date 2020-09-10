Olgun resmen yuvada

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, prensip anlaşmasına varılan futbolculara resmi imzaları attırmaya devam ediyor.
Karşıyaka, Mehmet Gürpınar’dan sonra takımın önemli isimlerinden Olgun Dodak’a da resmi imzaları attırdı. Defansın önemli isimlerinden kaptan Olgun Dodak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, yönetici Barış Kardana eşliğinde imzayı attı.
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