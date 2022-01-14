Olgun Dodak, Ocak’ta

AKSA Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı devre arasında birçok futbolcusuyla yollarını ayırmasının ardından bazı transferler yaparak bu futbolcularının boşluğunu doldurdu.
Girne temsilcisi, Bilal Ceylan'dan oluşan savunmadaki boşluğu Karşıyaka'dan Olgun Dodak ile doldurdu.
Tecrübeli isim transferin son dakikalarında Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan’la birlikte Federasyonda imza attı.
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