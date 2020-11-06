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Olcay:Önceliğimiz çim saha

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Gaziveren’in asbaşkanı Orçun Olcay bu yılki hedeflerinin öncelikle çim sahalarını tamamlamak olduğunu açıkladı

Olcay:Önceliğimiz çim saha
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’in asbaşkanı Orçun Olcay bu yılki hedeflerininöncelikle sahalarını tamamlamak olduğunu açıkladı.
Orçun Olcay sahayı bitirdikten sonra ise geçen sezonda daha iyi bir kadro kurarak, son anda kaçırdıklarışampiyonluğu yeni sezonda yakalamak istediklerine vurgu yaptı. Orçun Olcay’ın açıklamaları şöyle:
“İlk olarak sahamızı çimlenirdik. Sahamızın çimleri yeşerince hemen alt yapımızı oluşturacağız.Takviyelerle de futbol takımımızı güçlendireceğiz. Şu anda Türkiye Üçüncü Liginde oynayan önemli bir futbolcuyla anlaştık.Yeni sezonda bizimle olacak.
Tüm köylülerimizin de takımımıza ve bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz. Tesisleşen, alt yapısı güçlü,özlenen Gaziveren’i yaratıp kulübümüzü eski günlerine hep beraber getireceğiz.
 
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