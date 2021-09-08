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Olcay Şahan futbolu bıraktı

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Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen milli futbolcu Olcay Şahan, 34 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

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Olcay Şahan futbolu bıraktı

Milli futbolcu Olcay Şahan, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından futbolu bırakma kararı aldığını duyuran 34 yaşındaki Olcay, veda mesajında, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişen Olcay Şahan, profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansıyla dikkati çekti.

Olcay, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan kanat oyuncusu, bu performansıyla A Milli Takım'ın kadrosuna seçildi.

Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor takımlarında görev aldı.

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