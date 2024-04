Olaylı maçın cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Açıklamada, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de bordo-mavili takımın 112 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

Kurul, rakip takımın tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve rakip takım taraftarlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde'ye bir maçtan men ve 52 bin lira para, İrfan Can Eğribayat'a ise bir maçtan men ile 13 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası veren kurul, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Fenerbahçe görevlileri Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan'a da aynı maçtaki eylemlerinden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Futbol

TAHKİM KURULU'NDAN OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN KARARI

Öte yandanTFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın Adana Demirspor maçında oynayabileceğini ve cezalarla ilgili kararın daha sonra inceleneceğini duyurdu.