Oktay- Ülgen Erülkü Anı Maçı’nı Gençlik Gücü kazandı

Necati KÜLAHLILARHer yıl düzenlenen merhum Ülgen Oktay Erülkü Anı Maçı bu yılda Cihangir - China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynandı.Cihangir Stadı’nda oynanan maçı 90 dakika sonunda China Bazaar Gençlik Gücü kazandı.Karşılaşmadan önce Merhum Ülgen Oktay Erülkü için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.Mac sonunda maçı yöneten Hakemlere ve takımlara plaket verildi.