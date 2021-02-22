Okoli’nin golü puana yetmedi

John Okoli ile KennethNgwoke’nin formasını giydiği Bangladeş Premier Lig ekibi

SaifSporting Club Limited, lider Bashundhara Kings takımına evinde 2-1 mağlup oldu.

Kötü gidişini sürdüren SaifSporting Club, John Okoli’nin golüyle maçta öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.Seyircili oynanan maçta John Okoli bir de sarı kart gördü. Kötü performansını sürdüren KennethNgwoke ise maçta 1 penaltı vuruşunu değerlendiremezken, 90+5. dakikada oyundan alındı.

Namağlup lider Bashundhara Kings ise Green ve Robson’ın golleriyle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. SaifSporting Club, 13 puanla 6. sırada yer alamaya devam etti.



