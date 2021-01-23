Okoli yine boş geçmedi

Saif Spor Kulübünün, Muhammedan Spor Kulübünü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta John Okoli takımını 2 – 0 öne geçiren ikinci golü kaydetti

Bangladeş Premier Lig takımlarından Saif Spor Kulübünde forma giyen Kenneth ile John Okoli, takımlarının Muhammedan Spor Kulübü ile deplasmanda oynadığı maçta sahaya yine ilk 11’de çıktılar.

Saif Spor Kulübünün, Muhammedan Spor Kulübünü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta John Okoli takımını 2 – 0 öne geçiren ikinci golü kaydetti. Bangladeş’te lig maçları seyircili oynanmaya başlanırken, Saif Spor Kulübü taraftarları, Kenneth ile John Okoli2ye büyük sevgi gösterilerinde bulundular.

Ligde ilk galibiyetini alan Saif Spor Kulübü, 2 maçta 4 puana ulaşarak Bangladeş Premier Ligde 5. sırada kendisine yer buldu.

