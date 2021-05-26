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Okan’dan yuvaya dönüş kararı

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Okan’dan yuvaya dönüş kararı
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesinden sonra Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarına transfer olan futbolcular arasında yer alan Okan Gün, ligin belirsizliğinden dolayı ülkeye dönme kararı aldı.
Dersimspor’a transfer olan Okan Gün’ün takımı, yaşanan belirsizlik nedeni sonrasında Haziran başında başlatılması planlanan lige katılmama kararı almıştı. Okan Gün de bu nedenle geri döndü.
 
 
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