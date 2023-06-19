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Okan Kocuk Samsunspor'da

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YılportSamsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

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Okan Kocuk Samsunspor'da
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Karadeniz ekibi YılportSamsunspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.
Okan Kocuk, 2019-2020 sezonunda Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Bir sezon da Giresunspor'da kiralık olarak görev yapan Okan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.
 
 
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