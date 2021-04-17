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Okan, Dersim antrenmanında

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Okan, Dersim antrenmanında
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Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesinden sonra Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımızdan olan Okan Gün, yeni takımı Dersimspor ile antrenmanlara başladı.
Artvin Çoruhspor ile anlaşmazlık yaşadıktan sonra BALUS Menejerlik aracılığı ile Dersimspor’a transfer olan Okan Gün, atacağı gollerle şampiyonluk hedefindeki mavi beyazlılara katkı koymaya çalışacak.
Mavi beyazlı formayı giyen Okan Gün, Dersimspor ile antrenmanlara başlarken, takım arkadaşlarından da büyük ilgi gördü.
 
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