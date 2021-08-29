Okan da eve döndü

AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Esentepe’de, kulübün eski futbolcuları takıma dönmeye devam ediyorlar.

Emek ve İlyas’tan sonra deneyimli defans futbolcusu Okan Kibar da yuvaya döndü. Düzkaya ile antrenmanlara başlayan Okan Kibar, daha sonra Esentepe’ye dönme kararı aldı.

Okan Kibar, Esentepe’nin Çanakkale ile oynadığı ve 2 – 2 berabere biten hazırlık maçında da forma giydi.

