Okan Buruk: Tek hedefimiz şampiyonluk

Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Burak için imza töreni düzenledi. Buruk, "Bizim hedeflerimiz, Galatasaray olarak hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Daha sonra yeniden Avrupa'da olmak istiyoruz" dedi

Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk için başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla NEF Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Başkan Dursun Özbek, "Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.

"Galatasaray’ın hocası olmak istediğimi, bu büyük bir onur ve gurur." diyen Okan Buruk, "Galatasaray'ın hocası olabilmek için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik. Bütün taraftarlarımıza teşekkür gönderiyorum, kombinelerimiz büyük satış hızına erişti, localarımız da tamamen doldu. Şükranlarımı gönderiyorum."

"Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor.”

Okan Buruk'un sözleri ise şöyle:

"Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Galatasaray için çok değerli bir yönetim, değerli başkanımız göreve geldi. Galatasaray taraftarının büyük heyecanı oldu."

"Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa zamanda ortadan kaldırmaya çalışacağız. İşimizi doğru yapmak, taraftarımızı heyecanlandırmak istiyoruz."

"Taraftarımızın transferde büyük beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bizim iyi kadro oluşturmamız için yönetimimiz de elinden gelen her şeyi yapıyor."

"24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum ve oğlumun doğum günü. Baba olma duygusunu yaşadığım ve Galatasaray'a hoca olarak imza attığım gün. Oğlumun doğum günün kutluyorum. Ona güzel bir gelecek diliyorum."

"Dominant futbol oynayan bir takım inşa edeceğiz. Dediğim gibi taraftarımızla bir sinerji yaratıp tek hedefimiz şampiyon olmak."

"Güzel günler bizi bekliyor"

"Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar hissettim. Futbolcu olarak orada çok güzel günler yaşadım. 7 şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası. Çok güzel günler geçirdim. İnşallah bu sene de tekrar şampiyonluk yaşadığımız günler bizi bekliyor."