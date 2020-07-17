Okan Buruk tarihe geçmeye hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna çok yakın. 46 yaşındaki çalıştırıcı, bunu başarırsa hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan beşinci isim olacak

Medipol Başakşehir, pazar günü kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor’u mağlup ederek senelerdir devam eden istikrarlı futbolunu şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

Turuncu-lacivertli ekip bunu başarırsa teknik direktör Okan Buruk da ayrı bir mutluluk yaşayacak. Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan beşinci isim olarak adını Türk futbol tarihine yazdırmayı planlıyor.

Trabzonspor'un unutulmaz kalecilerinden Şenol Güneş, bordo-mavili takımın kazandığı 6 şampiyonlukta da kaledeydi.

Güneş, teknik adam olarak ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile üst üste iki şampiyonluk kupası kaldırdı.

1994-1995 sezonunda Beşiktaş forması ile şampiyonluk sevinci yaşayan Ertuğrul Sağlam, 2009 – 2010 sezonunda teknik adam olarak Bursaspor’u şampiyonluğa taşımıştı.

Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu ise aynı takımlarda bu büyük başarıyı yaşadı. Futbolcu olarak 1988-1989 ve 1995-1996 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak da 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Galatasaray formasıyla 1992-1993 ve 1993-1994'te üst üste iki şampiyonluk yaşayan Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda da sarı-kırmızılı takımı teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.