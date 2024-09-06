Okan Buruk, Galatasaray'da yeni bir dönemi başlatıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferi sonrası sistem değişikliğine gidiyor. Okan Buruk'un 4-2-3-1'den 3-5-2'ye dönmesi gündemde

Victor Osimhen ile sansasyonel bir transfere imza atan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılarla Süper Lig'de 2 yıl üst üste şampiyonluk kazanan Okan Buruk, 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçebilir.

Osimhen transferi sonrası çift forvete geçiş yapması beklenen Okan Buruk'un 3-5-2 formasyonuna geçeceği öne sürülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk 3-5-2'ye geçerek Galatasaray'da yeni bir dönemi başlatacak.

Sol kanadı İsmail Jakobs'a emanet edecek olan Okan Buruk sağda Barış Alper Yılmaz'ı kullanacak.

Haberde DavinsonSanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın üçlü savunmaya uygun olduğundan bahsedildi.

MauroIcardi iyileşene kadar Victor Osimhen'i ileri uçta MichyBatshuayi'nin tamamlayacağı aktarıldı.

Arjantinli golcünün dönüşüyle Osimhen-Icardi tandemine geçileceği belirtildi.



