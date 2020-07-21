Okan Buruk Başakşehir'de kalıyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Adımın Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması lig boyunca beni yormadı ama kulübümde devam edeceğim'' dedi

Şampiyonlukta herkesin emeğinin olduğunun altını çizen Buruk, “Hayal ettiğim Şampiyonlar ligi sahnesinde olacağım için mutluyum” ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, ligin bitimine bir hafta kala takımını şampiyonluğa taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

Hürriyet gazetesine konuşan başarılı teknik adam, "Sezona, lig ve Avrupa'daki dört mağlubiyetle başladık. Gençlerbirliği maçında da 1-0 geriye düşünce bir tek o gün “Bu iş galiba olmayacak” dedim. Ama o maçı 2-1’e çevirince benim için bir dönüm noktası oldu" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlukta en başta oyuncularının payı olduğunu belirten Buruk, "Onları hazırlayan aileleri, kulübün yapısı, başkan ve yönetim kurulunun verdiği doğru kararlar, bize sunulan güzel çalışma ortamı, uzun yıllardır kulübün aldığı yolda Abdullah avcı, Emre Belözoğlu’nun da çok büyük emekleri inkar edilemez" dedi.

Medipol Başakşehir ile yola devam edeceğini kaydeden Okan Buruk, "Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni etkilemedi. Sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var" diye konuştu.

Teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde olacağına vurgu yapan Buruk, "Bu benim çok hayal ettiğim bir şeydi. Kuralar büyük önem taşıyacak. Her şey sahada belli olur. Ama Devler Ligi’nin havası bambaşka" dedi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’yı örnek aldığını söyleyen Okan Buruk, UEFA Avrupa ligi'nde Kopenhag'ı eleyerek çeyrek finalde Manchester United’a karşı ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını da sözlerine ekledi.