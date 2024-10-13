banner913
banner932
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
86 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
47 0
 
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
42 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
41 0
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
30 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
37 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
120 0
banner1032

Okan Buruk ayrılığı açıkladı

banner1020

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Uruguaylı eldivenin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti

banner1045
Okan Buruk ayrılığı açıkladı
banner971
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk'un Muslera'nın geleceğine ilişkin sözleri dikkat çekti. Okan Buruk'un Muslera ile ilgili açıklamaları şöyle:
"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip.
Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. 
Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... 
Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.