Okan Buruk ayrılığı açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Uruguaylı eldivenin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk'un Muslera'nın geleceğine ilişkin sözleri dikkat çekti. Okan Buruk'un Muslera ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip.

Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var.

Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini...

Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."

