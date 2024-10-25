Okan Buruk ameliyat oldu

Galatasaray, Okan Buruk’un bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Dursun Özbek'ten ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolcular, apandisit ameliyatı olan teknik direktör Okan Buruk'u ziyaret etti.

Buruk'un operasyon geçirdiği hastanede gerçekleşen ziyarette muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Başkan Özbek, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.​​​​​​​

