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Okan Buruk, 4 mevkiye transfer istiyor

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un; yönetimden sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet istediği öğrenildi

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Okan Buruk, 4 mevkiye transfer istiyor
Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet talebinde bulundu.
Sağ bek transferinde Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlıklar devam ediyor. Mert'in transferinde bir sıkıntı yaşanması ihtimaline karşı YukatelKayserisporlu Onur Bulut da sarı-kırmızılıların gündeminde.
İki yönlü orta saha isteğini yönetime ileten Okan Buruk, bu bölgenin kurgusunu değiştirmeyi planlıyor. Aston Villa forması giyen Morgan Sanson için nabız yoklanırken, JoaoMario da listeye alındı.
Futbol direktörü Cenk Ergün, orta saha transferinde önceliği bu iki isme veriyor.
Ola Solbakken, Vedat Muriç, Umut Bozok ve Shomurodov...
Galatasaray'da kanat forvet transferinde öne çıkan futbolcu ise Ola Solbakken.
Geçen sezon da gündeme gelen Norveçli futbolcunun sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Yönetim, önümüzdeki günlerde Solbakken için BodoGlimt ile masaya oturacak.
Sarı-kırmızılı takımda forvet hattınınsa tamamen yenilenmesi bekleniyor. Gomis ve Diagne ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Cenk Ergün’ün listesinde, Vedat Muriç, Umut Bozok ve Shomurodov yer alıyor.
 
 
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