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Öğütçü:Futbolun sorunları, genelin sorunudur

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Spor adamı Hamdi Öğütçü, futbolumuzda sponsorluk, sözleşme ve tesisleşme konularında şu açıklamaları yaparken, “Sponsorluk, sözleşme ve tesisleşme konuları tüm ülke halkının genel sorunudur. Bunu tüm halk dert etmelidir.” ifadelerini kullandı

Öğütçü:Futbolun sorunları, genelin sorunudur
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Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra alt yapı antrenörlüğü yapan, 1 dönem ise Vadili’de A Takım çalıştıran Hamdi Öğütçü şu anda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi bünyesinde futbolumuza hizmeti sürdürüyor.
Başarılı spor adamı Hamdi Öğütçü, futbolumuzda sponsorluk, sözleşme ve tesisleşme konularında şu açıklamaları yaptı:
“Sponsorluk, sözleşme ve tesisleşme konularının sadece KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun değil tüm ülke siyasetçilerinin tüm ülke halkının genel sorunu olduğunu ve bunu gerçekten tüm KKTC halkının dert etmesi gerektiğine inanıyorum.
“Neden benim halkımın çocukları,gençleri modern şartlarda spor yapmasınlar?”sorusunun cevabını kendimize yol olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve en son olarak da sevginin her şeyin ilacı olduğunu düşünerek birbirimizi seversek, saygı duyarsak çok şeyi başarabileceğimizi söylemek isterim.”
 
 
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