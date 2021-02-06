Öğütçü: Siyasiler topu başkana attılar

Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra alt yapı antrenörlüğü yapan, 1 dönem ise Vadili’de A Takım çalıştıran Hamdi Öğütçü şu anda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi bünyesinde futbolumuza hizmeti sürdürüyor.
Hamdi Öğütçü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi kararını değerlendirdi. Salgının kontrolsüz şekilde yayıldığı bugünlerde Hamdi Öğütçü iptal kararı ile ilgili değerlendirmesinde “Federasyonun aldığı 2020 – 2021 sezonunu iptal kararının aslında sadece Sn Sertoğlu başkanın alabileceği bir karar olmadığını, maalesef siyasilerin topu başkana attıklarını düşünüyorum. İşin bu tarafının çok daha derin olduğunu çok daha üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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