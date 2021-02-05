banner583
banner590
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
16 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
330 0
 
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
18 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
61 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
41 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
164 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
25 0
banner529
banner570

Öğütçü: Futbol oynanırmış gibi hareket edilmeli

banner476

Hamdi Öğütçü, futbolun durduğu bu dönemde yapılacaklar ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Sporcularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam etmeli, futbol oynanırmış gibi beslenme ve uyku düzenlerini sürdürmelidirler. Ayrıca maç izleyerek kendi mevkilerinde oynayan sporcuları dikkatle takip etsinler. “ ifadelerini kullandı

Öğütçü: Futbol oynanırmış gibi hareket edilmeli
banner601
Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra alt yapı antrenörlüğü yapan, 1 dönem ise Vadili’de A Takım çalıştıran Hamdi Öğütçü şu anda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi bünyesinde futbolumuza hizmeti sürdürüyor.
Yaşanan pandemi süreci nedeniyle futbolun durduğu bu dönemde yapılacaklar ile ilgili olarak Hamdi Öğütçü şu açıklamaları yaptı:
“Spor bir yaşam tarzıdır.Futbolun durduğu bu dönemde sporcularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam etmelidirler.
Futbolcular, core çalışmaları,izometrik çalışmalar, aletli ve aletsiz denge çalışmaları ve bol bol merdiven çıkmaantremaları yapabilirler. Dolayısıyla Yaz döneminde başlayacak yeni sezona en azından sıfır noktasında başlamamış olurlar.Tabii bu işin beslenme ve uyku tarafını da unutmamak gerekmektedir.
Aktif spor yaptığı dönemlerde mutlaka sporcuların haftalık yemek programı olmalıve bu programı aynen devam ettirmelidir.Ayni şekilde uyku konusunda da alışkanlıklarımızı bozmamak adına normal futbol sezonundaki düzeni devam ettirmeliyiz.
Mental olarak hayatin devam ettiğini ve Allah’ın izniyle mutlaka futbolun geri döneceğini düşünerek ve sporun da her şeyden önce mutlu bir yaşam için sağlıklı bir yasam için vazgeçilmez olduğunu kendilerine devamlı dikte etmeleri gerektiğine inanıyorum.
Ayrıca ülke gençliğine maç izlemelerini ısrarla tavsiye etmek istiyorum. Bol bol maç izleyerek kendi mevkilerinde oynayan sporcuları dikkatle takip etsinler. İnsanın izleyerek gerçekten çok şey öğrenebileceğini bilmeleri gerekir.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.