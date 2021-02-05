Öğütçü: Futbol oynanırmış gibi hareket edilmeli

Hamdi Öğütçü, futbolun durduğu bu dönemde yapılacaklar ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Sporcularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam etmeli, futbol oynanırmış gibi beslenme ve uyku düzenlerini sürdürmelidirler. Ayrıca maç izleyerek kendi mevkilerinde oynayan sporcuları dikkatle takip etsinler. “ ifadelerini kullandı

Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra alt yapı antrenörlüğü yapan, 1 dönem ise Vadili’de A Takım çalıştıran Hamdi Öğütçü şu anda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi bünyesinde futbolumuza hizmeti sürdürüyor.

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle futbolun durduğu bu dönemde yapılacaklar ile ilgili olarak Hamdi Öğütçü şu açıklamaları yaptı:

“Spor bir yaşam tarzıdır.Futbolun durduğu bu dönemde sporcularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam etmelidirler.

Futbolcular, core çalışmaları,izometrik çalışmalar, aletli ve aletsiz denge çalışmaları ve bol bol merdiven çıkmaantremaları yapabilirler. Dolayısıyla Yaz döneminde başlayacak yeni sezona en azından sıfır noktasında başlamamış olurlar.Tabii bu işin beslenme ve uyku tarafını da unutmamak gerekmektedir.

Aktif spor yaptığı dönemlerde mutlaka sporcuların haftalık yemek programı olmalıve bu programı aynen devam ettirmelidir.Ayni şekilde uyku konusunda da alışkanlıklarımızı bozmamak adına normal futbol sezonundaki düzeni devam ettirmeliyiz.

Mental olarak hayatin devam ettiğini ve Allah’ın izniyle mutlaka futbolun geri döneceğini düşünerek ve sporun da her şeyden önce mutlu bir yaşam için sağlıklı bir yasam için vazgeçilmez olduğunu kendilerine devamlı dikte etmeleri gerektiğine inanıyorum.

Ayrıca ülke gençliğine maç izlemelerini ısrarla tavsiye etmek istiyorum. Bol bol maç izleyerek kendi mevkilerinde oynayan sporcuları dikkatle takip etsinler. İnsanın izleyerek gerçekten çok şey öğrenebileceğini bilmeleri gerekir.”

