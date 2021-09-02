Galatasaray'da 25 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkartıldı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Rizespor arasında uzun süredir sorun teşkil eden Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi konusu çözüme kavuştu ve başarılı hücum oyuncunun lisansı çıkarıldı.

Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğulcan, "Formama kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

