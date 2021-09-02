banner583
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
9 0
Yabancı öğrenciler, KKTC’yi yakından tanıdı
Yabancı öğrenciler, KKTC’yi yakından tanıdı
24 0
 
Maliyede 228,2 milyon TL açık
Maliyede 228,2 milyon TL açık
22 0
“Denize girmeyin, balık avlamayın”
“Denize girmeyin, balık avlamayın”
142 0
YDÜ açık ara önde
YDÜ açık ara önde
44 0
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
44 0
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
23 0
banner661

Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkartıldı

banner476

banner666
Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkartıldı
Galatasaray'da 25 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkartıldı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Rizespor arasında uzun süredir sorun teşkil eden Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi konusu çözüme kavuştu ve başarılı hücum oyuncunun lisansı çıkarıldı.
Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğulcan, "Formama kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.