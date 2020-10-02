Öğretmenler sınıfları, öğrenciler için hazırladılar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokul ve ilkokullarda eğitim öğretim yılı başladı.

3 - 4 ve 5. Sınıflar ise Pazartesi gününden itibaren okullarına gitmeye başlayacaklar.

Yüz yüze eğitimin hasreti içerisindeki öğretmenler de Pazartesi gününü iple çekiyorlar.

Sınıflarını en iyi şekilde, sosyal mesafeli şekilde hazırlayan öğretmenler, öğrencilerin ilk günlerinde mutlu olmaları için sınıflarda sürprizler hazırladılar.

Haspolat İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni Zehra Erçelik de sınıfını en güzel şekilde hazırlayarak, öğrencilerine kavuşmayı iple çekmeye başladı.