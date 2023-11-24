Ogan’dan Karpaz bölgesi kız çocukları için alt yapı adımı

Ülkemizin başarılı kadın futbolcularından Şerif Ogan, Karpaz bölgesinde ikamet eden kız çocuklarının spor yapmaları amacıyla alt yapı okulu kurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir Karpaz'lı olarak 7 yaşından beridir birçok imkansızlıklar ve zorluklar içerisinde bugünlere geldiğini ve kendisinin yaşadığı zorlukları şimdiki çocukların yaşamaması adına bu kararı alarak uygulamaya koyduğunu belirtti.

Dipkarpaz'danSazlıköy'e kadar uzanan tüm köylerden kız çocuklarını bir çatı altında toplama adına bu uygulamayı yaptığını ifade eden Ogan, "zamanla çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Bu adıma aileler ve bölge halkı tam destek verdi. Alt yapımımıza henüz bir isim koymadık ve bu yıl kesinlikle liglere katılma gibi bir düşüncemiz yoktur. Sürecin bizi iyi yerlere götüteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şerif Ogan, aynı zamanda Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımının antrenör futbolcusu olarak görev yapıyor.



