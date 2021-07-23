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Ogan’dan güzel haber

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Ogan’dan güzel haber
Korona virüse yakalanan başarılı spor adamı Ahmet Ogan’ın tedavisi Mağusa’da devam ediyor.
Çift aşılı olan ve sportif kişiliği ile bilinen Ahmet Ogan, hastalığı semptomsuz olarak geçiriyor. Belirlenen tedavisi süresi içerisinde hastalığın semptomsuz ilerlemesi devam ederse yapılacak PCR testleri negatif çıkarsa Ahmet Ogan taburcu edilecek.
 
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