Ogan “Hedefimizden şaşmadık”

Pera Larnaka Gençler Birliği’nde sezon başından koymuş oldukları hedef doğrultusunda ligde mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, ilk devrenin sonunda hedeflerinden şaşmadıklarını belirtti

Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 2.hazırlık dönemi kamp çalışmaları tamamlandı.Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 9-13 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçerken, 2.hazırlık dönemi 2.etap çalışmaları da tamamlanmış olduAksa 1.ligide ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan İskele temsilcisi Pera Larnaka Gençler Birliği’nde sezon başından koymuş oldukları hedef doğrultusunda ligde mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, ilk devrenin sonunda hedeflerinden şaşmadıklarını belirtti. Takımı ihtiyacı olan transferlerin yapılmasıyla birlikte kadrolarını genişlettiklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yapılan transferlerin mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu belirtti. Kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devre her zaman çok zor geçtiğini, her maçın final havasında geçeceğine vurgu yaptı. Koymuş oldukları hedefe ulaşmak adına sorumlulukla maçlara çıkacaklarını, ikinci devrede hedefe ulaşabilmek için işi baştan sıkı tutarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini, sorumluluklarının bilinci içerisinde olduklarını söyleyen teknik direktör Amet Ogan,Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirilen kampa destek olan, katkı sağlayan başkan Metin Menteş ve yönetime, emeği geçen katkı koyan herkese şahsım ve takımım adına çok teşekkür ederim dedi.ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORLigin ikinci devresine yönelik yapılan hazırlıklara ara vermeden devam eden Pera Larnaka Gençler Birliği’de,16 Ocak Pazartesi antrenmanlara başlayarak hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. 2.Hazırlık dönemi son etap çalışması 19 Ocak Perşembe akşamı yapılacak son antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak olan Pera Larnaka Gençler Birliği, 21OcakCumartesigünüNorthernlandKıbrısKupası ilk tur karşılaşmasında deplasmanda Çetinkaya ile oynayacak. 2.müsabaka dönemi olan 23 Ocak Pazartesi’nden itibaren ikinci devre ilk maçı olan Yeniboğaziçikarşılaşması hazırlıklarına başlayacak.