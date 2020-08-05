Ödüllü finale giriş, beleş

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak ve zengin hediyelerin dağıtılacağı final mücadelesine giriş ücretsiz olacak. Hediye çekilişleri devre arasında ve maç sonunda yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak final mücadelesi 2019-2020 sezonunun son maçı olacak. 7 Ağustos 2020 Cuma akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmaya giriş ücretsiz olacak.

Bu yıl KTFF ile Nicosia Group arasında imzalanan protokolle kupaya ayrı bir renk geldi. Nicosia Group’un zengin hediyelerle süslediği Kıbrıs Kupası serüveni, kulüpler ve futbolseverler için de ayrı bir heyecan yarattı.

Bir futbolsever araba kazanacak

Nicosia Group bu yıl 1.tur maçlarından itibaren maçlara giren herkese çekiliş bileti takdim ederken bu çekiliş sonucunda; 1 kişiye Nissan March marka araba, 2 kişiye iphone 11 cep telefonu ve 2 kişiye de 49’’ Sunny marka televizyon verilecek. Yapılan açıklamada bilet sahibinin çekiliş sırasında stadyumda olması gerektiği belirtilirken, çekilişlerin devre arasında ve maç sonunda yapılacağı duyuruldu.

Final maçı akşamında çekiliş heyecanı da yaşanacak

Kuponlara sahip olacak kişiler Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak final maçının heyecanını yaşarken, devre arasında noter huzurunda yapılacak çekilişi de takip edebilecek. Yapılacak çekilişte kupon üzerindeki numara okunduğunda kupon sahibi kişinin belli bir süre içerisinde çekiliş noktasına gelerek çekiliş kuponunu ibraz etmesi zorunlu olacak. İlgili numaraya sahip kupon sahibinin olmaması durumunda çekiliş tekrarlanacak.

15 bin TL’lik bireysel performans ödülü de var

Nicosia Şirketler Grubu, KTFF’nin organizasyonunda tüm bunlar yanında kupada başarı gösterecek futbolculara bireysel performans ödülü verecek. Buna göre kupanın gol kralına 5 bin TL, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek kupanın en başarılı oyuncusuna 5 bin TL ve yine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından seçilecek en iyi genç futbolcuya da 5 bin TL ödül verilecek.

Finalin adın Mağusa Türk Gücü - Yenicami

Geçtiğimiz sezon ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı içerisinde olan ve yine kupa finalinde karşılaşan Mağusa Türk Gücü ile Yenicami takımları, 1 sezonun ardından yine kupa finalinde boy gösterecek.

Mağusa Türk Gücü çifte kupa istiyor

Bu sezon özellikle ligde önemli bir grafik sergileyen ve ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Kupası’nı kazanarak 2’de 2 yapma hedefinde olacak.

Mağusa Türk Gücü kupanın 1.Tur’unda K-Pet 1.Lig ekibi L. Gençler Birliği ile karşı karşıya gelirken bu maçı net bir skorla 3-0 kazanarak bir üst tura çıktı. 2.Tur’da bu sezon ligde de zorlandığı Binatlı ile eşleşen Mağusa Türk Gücü takımı Binatlı’yı 2-1’lik skorla geçmeyi başardı. Çeyrek Final’de ilk devrenin flaş takımı Cihangir ile eşleşen Mağusa Türk Gücü ilk maçı 2-0 kazandı. Sarı yeşilli ekip ikinci maçta oldukça zorlandı ve maçı 2-1 kaybetti ancak skor avantajı ile Yarı Final’e adını yazdıran ekip oldu. Yarı Final’de güçlü Doğan Türk Birliği ile eşleşen Mağusa ekibi, ilk maçı kendi evinde 1-0 kaybetmesine rağmen ikinci maçta Girne’de rakibini normal sürede 1-0 yenerek maçı uzatmaya götürdü. Uzatma sonucunda maçı 2-1 kazanan Mağusa Türk Gücü takımı adını finale yazdırmayı başardı.

Yenicami için kupaya ekstra önem

Geçen sezon şampiyonluğu averajla kaçıran ve kupada da final oynayıp yine Mağusa Türk Gücü’ne mağlup olan Yenicami takımında da hedef bu sezonu en azından sponsoru da olan Nicosia Group’un adı ile oynanan kupa ile kapatmak olacak.

Yenicami takımı kupanın 1.Tur’unda ligden çekilen Doğancı ile eşleşti ve bu maçı oynamadan hükmen kazanarak 2.Tur’a adını yazdırdı. 2.Tur’da ligin flaş ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile eşleşen Yenicami takımı karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı ve güçlü rakibini saf dışı bıraktı. Siyah beyazlı ekip Çeyrek Final’de ezeli rakibi Küçük Kaymaklı ile eşleşti. İlk maçta rakibini saf dışı bırakacak skoru yakalayan Yenicami takımı deplasmanda rakibini 4-0 ile geçti. İkinci maça daha rahat çıkan Yenicami takımı bu maçtan da 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Yarı finalde bu sezon genç kadrosuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Türk Ocağı Limasol ile eşleşen Yenicami takımı kendi evinde oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Girne’de oynanan ikinci maçta oldukça üstün bir futbol sergileyen Yenicami takımı rakibini Girne’de 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

