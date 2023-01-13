Ocak’tan üç takviye

AKSA Süper Lig'in Girne ekiplerinden Türk Ocağı, Dumlupınar dan İbrahim Köse ve Lapta'dan Tuğberk Karataş’ı bonservisli , Yeşilova'dan Ömer Gül’ü ise kiralık olarak kadrosuna kattı.
Üç oyuncu da, transferlerin gerçekleşmesinin ardından Türk Ocağı'nın Pia Bella'da devam eden kampına katıldı.
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