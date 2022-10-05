Ocak’tan şok karar

Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı'nın golcü futbolcusu Remzi Betmezoğlu, kadro dışı bırakıldı.

2021-22 futbol sezonunda gol kralı olan ve geride kalan iki haftada rakip filelere 1 gol atma başarısı gösteren Remzi'nin kadro dışı bırakıldığı ve devre arasında da satılık listesine konulacağı öğrenildi.

