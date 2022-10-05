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Ocak’tan şok karar

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Ocak’tan şok karar
Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı'nın golcü futbolcusu Remzi Betmezoğlu, kadro dışı bırakıldı.
2021-22 futbol sezonunda gol kralı olan ve geride kalan iki haftada rakip filelere 1 gol atma başarısı gösteren Remzi'nin kadro dışı bırakıldığı ve devre arasında da satılık listesine konulacağı öğrenildi.
 
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