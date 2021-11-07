Ocak’tan müthiş geri dönüş

Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü karşısında 2 – 0 geriye düşmesine rağmen ikinci devrede maçı çevirmeyi başarıp, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Candy’yi durduramayan Mağusa Türk Gücü zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. MTG’den Adil, TOL’dan ise Yusuf kırmızı kart gördüler



Hakemler: Kerem Eran, Sertan Altın, Engin Akkagün

TOL: Hüseyin Tutuş, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus (Dk.90+2 Cevdet), İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.83 Turgut),İlker Tek (Dk.45 Ali), İbrahim Karadal

MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.72 Şenol), Yusuf (Dk.52 Adil), Uvanç (Dk.45 Sadık), Mehmet Erol, Nevzat (Dk.62 Emre Kuvvetlişahin), Kossi, Ünal, Bünyamin, Arif

Kırmızı kart: 90+4.DkAdil (KK) 90+4.DkYusuf (TOL)

Goller: 3.Dk Arif, 41.Dk Kossi (MTG)- 48 ve 77.Dk Candy, 57.Dk Remzi (TOL)



Mustafa TÜRKOĞLU



3.Dk: MTG atağında Arif’in vuruşu filelere gitti. TOL 0-1 MTG

12.Dk: TOL atağında Ertaç soldan ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Dönen topa Doğukan vurdu fakat top dışarıya gitti.

30.Dk: TOL atağında Remzi sağdan ceza sahasına girdi ve etkili bir şut attı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.

41.Dk: Uğur’un pasıyla savunma arkasına sarkan Kossi ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. TOL 0-2 MTG

48.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candy dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. TOL 1- 2 MTG

57.Dk: TOL atağında Candy soldan topla rakip yarı alana girdi ve pasını Remzi’ye aktardı. Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 2-2 MTG

77.Dk: MTG savunmasında Bünyamin’in büyük hatasında topu alan Candy hızla ceza sahasına yöneldi ve kaleci Yusuf’u da çalımlayarak topu filelere gönderdi. TOL 3-2 MTG

90+4.Dk: MTG’de Adil’in orta sahada rakibine yaptığı hareket sonrasında Kerem Eran, Adil’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karttan sonra yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. TOL yedek kulübesinden Yusuf Karaaziz kırmızı kart gördü.

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıHakemler: Kerem Eran, Sertan Altın, Engin AkkagünTOL: Hüseyin Tutuş, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus (Dk.90+2 Cevdet), İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.83 Turgut),İlker Tek (Dk.45 Ali), İbrahim KaradalMTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.72 Şenol), Yusuf (Dk.52 Adil), Uvanç (Dk.45 Sadık), Mehmet Erol, Nevzat (Dk.62 Emre Kuvvetlişahin), Kossi, Ünal, Bünyamin, ArifKırmızı kart: 90+4.DkAdil (KK) 90+4.DkYusuf (TOL)Goller: 3.Dk Arif, 41.Dk Kossi (MTG)- 48 ve 77.Dk Candy, 57.Dk Remzi (TOL) AKSA Süper Ligin 8. hafta maçına teknik direktörsüz çıkan Türk Ocağı, güçlü rakibi Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 3 – 2 kazanarak, önemli bir galibiyete imza attı.3.Dk: MTG atağında Arif’in vuruşu filelere gitti. TOL 0-1 MTG12.Dk: TOL atağında Ertaç soldan ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Dönen topa Doğukan vurdu fakat top dışarıya gitti.30.Dk: TOL atağında Remzi sağdan ceza sahasına girdi ve etkili bir şut attı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.41.Dk: Uğur’un pasıyla savunma arkasına sarkan Kossi ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. TOL 0-2 MTG48.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candy dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. TOL 1- 2 MTG57.Dk: TOL atağında Candy soldan topla rakip yarı alana girdi ve pasını Remzi’ye aktardı. Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 2-2 MTG77.Dk: MTG savunmasında Bünyamin’in büyük hatasında topu alan Candy hızla ceza sahasına yöneldi ve kaleci Yusuf’u da çalımlayarak topu filelere gönderdi. TOL 3-2 MTG90+4.Dk: MTG’de Adil’in orta sahada rakibine yaptığı hareket sonrasında Kerem Eran, Adil’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karttan sonra yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. TOL yedek kulübesinden Yusuf Karaaziz kırmızı kart gördü.