Ocak’tan müthiş geri dönüş

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Sertan Altın, Engin Akkagün
TOL: Hüseyin Tutuş, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus (Dk.90+2 Cevdet), İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.83 Turgut),İlker Tek (Dk.45 Ali), İbrahim Karadal
MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.72 Şenol), Yusuf (Dk.52 Adil), Uvanç (Dk.45 Sadık), Mehmet Erol, Nevzat (Dk.62 Emre Kuvvetlişahin), Kossi, Ünal, Bünyamin, Arif
Kırmızı kart: 90+4.DkAdil (KK) 90+4.DkYusuf (TOL)
Goller: 3.Dk Arif, 41.Dk Kossi (MTG)- 48 ve 77.Dk Candy, 57.Dk Remzi (TOL)
Mustafa TÜRKOĞLU
AKSA Süper Ligin 8. hafta maçına teknik direktörsüz çıkan Türk Ocağı, güçlü rakibi Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 3 – 2 kazanarak, önemli bir galibiyete imza attı.
3.Dk: MTG atağında Arif’in vuruşu filelere gitti. TOL 0-1 MTG
12.Dk: TOL atağında Ertaç soldan ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Dönen topa Doğukan vurdu fakat top dışarıya gitti.
30.Dk: TOL atağında Remzi sağdan ceza sahasına girdi ve etkili bir şut attı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.
41.Dk: Uğur’un pasıyla savunma arkasına sarkan Kossi ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. TOL 0-2 MTG
48.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candy dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. TOL 1- 2 MTG
57.Dk: TOL atağında Candy soldan topla rakip yarı alana girdi ve pasını Remzi’ye aktardı. Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 2-2 MTG
77.Dk: MTG savunmasında Bünyamin’in büyük hatasında topu alan Candy hızla ceza sahasına yöneldi ve kaleci Yusuf’u da çalımlayarak topu filelere gönderdi. TOL 3-2 MTG
90+4.Dk: MTG’de Adil’in orta sahada rakibine yaptığı hareket sonrasında Kerem Eran, Adil’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karttan sonra yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. TOL yedek kulübesinden Yusuf Karaaziz kırmızı kart gördü.
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