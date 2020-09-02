Ocak’tan çifte imza

K-PET Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Ertaç’ı futbol döndürdükten, candy ve Uğurcan’ı kadrosuna kattıktan sonra yeni futbolcu transferleri gerçekleştiriyor.

Türk Ocağı takımdan ayrılan kaleci Cenk’in yerine, kadrosuna kattığı Mehmedemin İlter ile Merit Alsancak Yeşilova’dan transfer ettiği orta saha futbolcusu İlyas Niyazi’ye bugün resmi imzayı attırdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde kulüp başkanı Ahmet Arslan da yer aldı.

