Ocak’tan Burak Koçar bombası

Girne ekiplerinden olan ve bu sezon Birinci Ligde mücadele edecek Türk Ocağı Limasol’da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı siyahlı ekip Miracle Değirmenlik’ten Burak Koçar’ı renklerine bağladığını açıkladı.

Daha önce Hasan Yanaroğlu, Cahit Solkanat, Kağan Görneçli, İlyas Barut gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Ocak, geçtiğimiz sezon Karşıyaka’da kiralık olarak görev yapan Burak Koçar ile kadrosuna bir takviye daha yapmış oldu.

Orçun Volkan yönetiminde yaklaşık 1 hafta önce çalışmalarına başlayan Türk Ocağı takımı hedefini Süper Lig olarak belirledi.

