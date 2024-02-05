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Ocak’ta tartışmalı genel kurul

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Ocak’ta tartışmalı genel kurul
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Aksa Süper Lig sonuncusu Türk Ocağı’nda Tamer Mertkan başkanlığındaki yönetim kurulunun istifası sonrasında bu akşam olağan üstü genel kurul gerçekleştirildi.
Oldukça gergin bir atmosferde başlayan olağan üstü genel kurula Türk Ocağı’nın eski kaptanı olan Girne Belediye başkanı Murat Şenkul da katıldı. Yoğun tartışmaların yaşandığı genel kurulda Orhan Kaptan, Divan başkanı oldu. Gerilimin oldukça yüksek olduğu genel kurul yaşanan gerginlik sonrasında 2 hafta sonraya ertelendi. Divan başkanı Orhan Kaptan, 2 hafta sonra olağan üstü genel kurulu yeniden toplayacak.
 
 
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