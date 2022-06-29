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Ocak’ta Güntem dönemi

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Girne’nin sarı-siyahlı Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda başkanlığa tek aday olan Ogün Güntem genel kurula katılan üyelerin onayıyla başkan olarak seçildi

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Ocak’ta Güntem dönemi
Aksa Süper Lig’in Girne ekiplerinden Türk Ocağı Limasol Kulübü dün akşam gerçekleştirdiği genel kurulla yeni başkan ve yönetimini belirledi.
Sarı-siyahlı camiada başkanlığa tek aday olan Ogün Güntem genel kurula katılan üyelerin onayıyla başkan olarak seçildi.
Başkanlık görevini devralan Ogün Güntem camaiayı toparlayarak hak ettiği yere taşımak hedefinde olduğunu belirterek, genç bir yönetim oluşturduğunu söyledi.
 
 
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